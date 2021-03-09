Число больных коронавирусом снизилось на 82% за неделю в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге резко снизилось число заболевших коронавирусом за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге суточное количество больных коронавирусом снизилось на 82,64% по сравнению с прошлым вторником. По данным Межведомственного совета по борьбе с COVID-19, 2 марта зараженных в городе было 1642 человека, а через неделю, 9 марта, инфекцию подхватили только 285 жителей Северной столицы. В Смольном объясняют, что на это повлиял международный женский день.

- В справку попали данные, собранные накануне, в выходной день. В праздники за медицинской помощью обращается существенно меньше пациентов. Этим обусловлена значительная динамика показателей. Стихание второй волны пандемии в данный момент происходит крайне медленно, - сообщается в свежем отчете экспертов при Смольном.

Добавим, что из-за выходных в городе уменьшилось и число госпитализаций больных COVID-19 и с пневмонией – почти на 30%.