В Ленобласти оскорбленная женщина расстреляла своего любимого во время застолья в честь 8 марта

Женщина расстреляла своего сожителя в Ленобласти, поссорившись 8 марта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Празднование 8 марта пошло не по плану в одной из квартир на Всеволожском проспекте в Ленобласти. Там после застолья оскорбленная женщина всадила три пули в любимого. Роковая дама стреляла из травматического пистолета «ОСА». Сожитель получил огнестрельное ранение. Через 15 минут на место уже примчались полицейские и «скорая».

- Обоим участникам конфликта по 35 лет. Они сожители, официально нигде не работают. Между ними возникла ссора после совместного распития спиртных напитков. Женщина вспылила и схватилась за пистолет, трижды выстрелила мужчине в живот. Подозреваемую задержали, у нее изъяли оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Что касается пострадавшего, то его срочно госпитализировали в больницу с открытой раной брюшной стенки слева. Сейчас его состояние здоровье удовлетворительное.