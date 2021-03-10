«Явление» Иоанна Кронштадтского на Никольском кладбище Александро-Невской лавры прокомментировали в РПЦ

В РПЦ сдержанно прокомментировали "явление" Иоанна Кронштадтского в лавре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургская митрополия прокомментировала распространяемое в соцсетях видео, на котором рассказывается о якобы явлении Иоанна Кронштадтского на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Священнослужители узнали об этом также как и другие горожане - из соцсетей. К ним напрямую никто не обращался.

- Это какие-то личные «видения» человека, они не относятся к церковным явлениям. Святые отцы говорят: если было тебе видение – помолчи об этом. И только если оно многократно повторится, только тогда можно обратить внимание и исследовать причину этого, - отметил наместник монастыря, епископ Кронштадтский Назарий. - Мы знаем, что видения или явления, как и «пророческие» сны, могут быть следствием душевной болезни или временного помутнения, для них может быть какая-то психологическая или духовная причина.

Служители церкви призвали «аккуратно и трезво», вместе со священниками и специалистами разобраться в причинах «видения», но никак не бросаться являть свое «откровение» миру.

К слову, Никольское кладбище относится к лавре лишь формально, а напрямую в РПЦ никто из «очевидцев» не обращался и благословения на публикацию видео в соцсетях не спрашивал.