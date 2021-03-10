Морозы 10 марта 2021 года в Петербурге обновили температурный рекорд 1963 года

Морозы едва не поставили рекорд в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Холода, пришедшие в Петербург в марте, «пробили» отметку в -20 градусов. Однако рекорда все же не получилось, синоптики зафиксировали четвертый в истории наблюдений самый морозный день.

- Сегодня экстремум ночной температуры не перекрыт, но повод отметить такой холод есть. Температура воздуха в Санкт-Петербурге ночью достигла -20,3 градусов - это значение стало четвертым за весь ряд инструментальных наблюдений в городе, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик города Александр Колесов.

По данным городского гидрометцентра, самой холодной ночью 10 марта остается ночь 1888 года. Тогда было -25,5 градуса. Следующей была отметка в 1895 году (-21,3 градуса).

В 1883 и 1963 годах температура падала до -20,7. Больше ночей 10 марта с температурой ниже -20 градусов в истории Петербурга не было.

Впрочем, предстоящая ночь в городе также окажется очень холодной, термометры покажут до -20 градусов.