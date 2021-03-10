Росгвардейцы спасти трех человек из горящего дома в Петербурге

Сотрудники Росгвардии спасли трех человек из пожара в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии спасли трех человек из пожара и предотвратили взрыв газовых баллонов. Около 11:15 часов утра 10 марта 2021 года сержанты полиции Александр Иванов и Максим Левченко увидели, что горит один из частных домов на улице Победы в поселке Понтонный в Колпино. Стражи порядка направились в сторону густого черного дыма.

- Подъехав ближе, они увидели языки пламени, вырывающиеся из окон дома. Росгвардейцы вызвали пожарных, а сами забежали в дом, откуда эвакуировали мужчину со сломанной ногой и двух женщин, - рассказали в вневедомственной охране.

Сержанты забежали в дом, эвакуировали людей и вынесли газовые баллоны / Фото: Росгвардия

В одной из пристроек у дома хранились семь баллонов с газом. Из-за пожара была угроза взрыва. Не дожидаясь серьезных последствий, росгвардейцы перенесли баллоны на безопасное расстояние, а также отключили электричество и газоснабжение в доме.

После этого, сержанты оцепили здание и стали ждать пожарных. Благодаря ним удалось избежать жертв и взрыва.