Беглов внес изменения в деятельность вице-губернаторов Петербурга

Беглов изменил сферы деятельности вице-губернаторов Санкт-Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в сферы деятельности вице-губернаторов. С 10 марта 2021 года обязанности между чиновниками перераспределены. Новые сферы ответственности появились у руководителя администрации градоначальника Валерия Пикалека и вице-губернатора Александра Бельского.

- Помимо работы в администрации, Пикалев будет координировать и контролировать деятельность комитета имущественных отношений Петербурга, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, - пояснили в Смольном.

Бельскому поручили быть ответственным за комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города, комитет по молодежной политике, комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Также от будет координировать работу комитета территориального развития города, отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Санкт Петербурга.