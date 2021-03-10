Комздрав опроверг слухи о дефиците вакцины от коронавируса в Петербурге

В Санкт-Петербурге закончилась вакцина от коронавируса в пяти медпунктах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга ответил на слухи о якобы дефиците вакцины от коронавируса в городе. Как рассказали «Комсомолке» в ведомстве, нехватка прививки есть только в отдельных медицинских пунктах. Но желающим вакцинироваться всегда предлагают альтернативное место для процедуры.

- Дефицита нет. До 60 тысяч доз «Спутника V» сейчас есть. Только в пяти пунктах прививка закончилась. А всего их, напомним, 129. Плюс в восьми торговых центрах имеются пункты. Нет проблем переписаться в другие пункты по телефону 122, - объяснили «КП-Петербург» в Комздраве.

При этом в комитете подчеркивают, что надеются на новую крупную поставку доз «Спутника V» уже на следующей неделе, с 15 марта. Всего в Северной столице привились чуть больше 284 тысяч человек. Из них 155 тысяч горожан полностью прошли цикл вакцинации.