Олени из Ленинградского зоопарка сбросили рога в предвкушении весны

Северные олени сбросили рога в Ленинградском зоопарке. Кто-то на время даже стал "единорогом". Фото: vk.com/spbzoopark

Несмотря на студеную пору, северные олени из Ленинградского зоопарка сбросили свои рога. Считается, что это предвещает скорое начало весны. Оттепель в Северной столице, напомним, будет в лучшем случае к выходным, с 13 марта. Сотрудники зоопарка рассказывают, что олени тонко чувствуют перемены в природе и таким образом готовятся к наступающей весне.

- У наших северных оленей, у единственных среди всех оленевых, рога есть как у самцов, так и у самок. Вот только сбрасывают они их в разное время: самцы – в конце осени и начале зимы, а самки – весной, - рассказывают в официальной группе Ленинградского зоопарка во «Вконтакте».

Метаморфозы во внешности оленей сняли на видео. Судя по записи, в начале весны в зоопарке можно наблюдать забавную картину, когда однорогие копытные важно шагают в своих вольерах. Получаются своеобразные единороги, как шутят комментаторы. Что поделать, ведь рога могут отпадать по очереди, а не все одновременно.