МЧС проверяет станцию «Маяковская» на предмет пожара

Спасатели проверяют "Маяковскую". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели петербургского управления МЧС проверяют станцию метро «Маяковская», на которой, по сообщениям очевидцев, произошел пожар. Из-за этого произошел сбой в движении поездов по зеленой ветке метрополитена.

- По «Маяковской» идет проверка, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Напомним, что с 8:31 поезда проходят станцию «Маяковская» без остановки. При этом пассажиры сообщают, что поезда встали в тоннелях и стояли несколько минут, прежде чем дошли до ближайших станций.

- Всех высадили на «Гостином дворе», говорят о технической неисправности, - рассказывают очевидцы.

Из-за этого в вестибюлях станций «Василеостровская» и «беговая» произошел наплыв пассажиров. Первую из них закрыли на вход. Вторую, предварительно тоже.