Зеленую ветку метро в Петербурге снова открыли для пассажиров

Движение в метро Петербурга полностью восстановлено. Фото: Олег ЗОЛОТО

Транспортный коллапс на утро четверга отменяется: зеленую ветку (она же третья линия) метро Санкт-Петербурга вновь открыли для пассажиров. Поезда проследуют все станции в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

- В 09:34 все станции Линии 3 работают в обычном режиме, движение по Линии 3 осуществляется в полном объеме, - уточнили в ведомстве.

Напомним, станции закрывали из-за, предположительно, технической неполадки в тоннеле у станции метро «Маяковская» - очевидцы сообщали, что загорелся кабель. Вслед за ней из-за перегруза закрыли еще несколько станций, а потом перекрыли движение и по всей ветке целиком. Сейчас к вестибюлю «Маяковской» стянуты автомобили МЧС и скорой помощи. Официальных комментариев по поводу причин случившегося пока не поступало – на месте работают специалисты.