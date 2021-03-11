Мобильные бригады для вакцинации от коронавируса на дому предложили создать в Петербурге

В Петербурге предложили организовать мобильные бригады для вакцинации от COVID-19 лежачих больных Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге может появиться мобильная бригада для вакцинации от коронавируса на дому. С таким предложение в четверг, 11 марта 2021 года, выступил депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев. Письмо со своей идеей он направил вице-губернатору Олегу Эргашеву.

- Цивилев попросил разъяснить ситуацию с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции COVID-19 людей, которые в силу преклонного возраста и состояния здоровья прикованы к постели и не могут пройти процедуру в открытых пунктах, а также организовать мобильные бригады для вакцинации подобных пациентов на дому, - рассказал представитель депутата.

О подобном отказе парламентарию рассказал дна из жительниц Кировского района. У ее пожилого родственника есть показания для вакцинации в виде сахарного диабета. Однако делать прививку на дому ему не стали. Причина в том, что нет порядка вакцинации от COVID-19 таких больных.