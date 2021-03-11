Петербуржцу грозит тюрьма за секс с 14-летней девочкой

Полиция возбудила уголовное дело на петербуржца за секс со школьницей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 18-летнему парню грозит тюремный срок за взрослые отношения с маленькой девочкой. Во вторник, 9 марта 2021 года, в полицию Калининского района обратился 46-летний отец 14-летней школьницы, который и рассказал о том, что молодой человек развратил его дочь.

- Из заявления мужчины следует, что 18-летний парень, проживающей на проспекте Культуры, с октября 2020 года встречается с его 14-летней дочерью и неоднократно вступал с ней в половую связь, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция провела проверку и задержала подозреваемого. Также на парня завели уголовное дело за секс с девочкой. По статье молодому человеку грозит до четырех лет тюрьмы.

Добавим, что в сентябре 2020 года на парня уже заводили уголовное дело за аналогичное действие. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.