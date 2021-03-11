240 бутылок контрабандного вина изъяли на границе с Финляндией

180 литров вина везли контрабандой из Финляндии. Фото: СЗТУ

Сразу 240 бутылок вина изъяли на границе с Финляндией российские таможенники. Незадекларированный товар ехал в грузовом автомобиле, что не удивительно - пассажирского и частного сообщения с Суоми из-за коронавируса практически нет.

- В результате осмотра грузового транспортного средства с использованием инспекционно-досмотрового комплекса был обнаружен незаявленный в документах товар: 18 коробок, в которых находилось 240 бутылок вина различных наименований, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

По оценке экспертов, стоимость товара в России составила бы около миллиона рублей. А это значит, что нарушитель стал фигурантом уголовного дела о контрабанде. Теперь водителю, который пытался ввезти вино в нашу страну, грозит крупный штраф, однако статья предусматривает и лишение свободы на срок до пяти лет.

Все 180 литров вина изъяты.