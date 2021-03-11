МЧС предупредило о морозе и ураганном ветре в Ленобласти 12 марта

Ленобласть ждут морозы и сильный ветер 12 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Весну придется еще подождать. МЧС Ленинградкой области предупредило местных жителей о том, что в пятницу, 12 марта 2021 года, в регионе будет бушевать сильный ветер, а ночью температура воздуха снова опустится почти до минус 20 градусов. Поэтому, расслабляться пока рано.

- Ночью температура воздуха на западе области опустится до минус 6-11 градусов, на востоке до минус 13-18 градусов. Днем потеплеет - ожидается от минус 1 до минус 6 градусов по Цельсия, - сообщили в МЧС 47-го региона.

Также ночью на западе области пройдет небольшой снег. Днем осадки охватят весь регион, при этом, в некоторых районах и вовсе начнется метель. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

А уже в субботу, 13 марта, в области начнет теплеть и пойдет мокрый снег.