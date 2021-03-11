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Общество11 марта 2021 15:58

У мемориала «Разорванное кольцо» на Дороге жизни сделают новую парковку

Здесь смогут поместиться 35 легковушек и три туристических автобуса
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Справа от мемориала сделают большую автостоянку.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Госэкспертиза одобрила проект создания новой парковки у мемориала «Разорванное кольцо» на Дороге жизни. Документацию ранее направил для рассмотрения «Ленавтодор». Место для машин предусмотрено по правой стороне от памятника.

- Строительство парковки предполагается справа от самого мемориала на съезде в деревню Коккорево. Стоянка будет рассчитана на 35 машино-мест и три автобуса. Ширина проездов составит шесть метров, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Проектировщики также предусмотрели четыре парковочных места (в числе 35) для машин водителей-инвалидов. На всей территории парковки обустроят дорожки для маломобильных посетителей, а также тротуары для пешеходов.

Также на автостоянке сделают наружное освещение.

Все это сделает визиты на мемориал более удобными для туристов.