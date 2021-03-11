Умер Виктор Лебедев, композитор фильма "Гардемарины, вперед!"

Умер композитор Виктор Лебедев / Фото: СПбГИК

В Санкт-Петербурге умер советский и российский композитор Виктор Лебедев, написавший музыку к десяткам фильмов, в том числе - "Гардемарины, вперед!". Известие о кончине 86 летнего народного артиста России появилось в четверг, 11 марта 2021 года. Соболезнования выразил председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

- Ушел из жизни замечательный мастер, чья музыка знакома каждому нашему соотечественнику. Он запомнился поклонником своим многогранным талантом, удивительной работоспособностью, поистине неиссякаемым вдохновением, - отметил Макаров.

Виктор Михайлович родился в Ленинграде в 1935 году, окончил консерваторию. Свой творческий путь начал с написания музыки к опере "Волшебник Изумрудного города". Также он сочинял композиции для балетов, спектаклей и оперетт. Но больше всего запомнился музыкой для кинокартин.

- Произведения Виктора Михайловича сразу же западали слушателям в душу, становились любимыми мелодиями, - добавил Макаров.