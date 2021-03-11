В горсуде Санкт-Петербурга снимут ряд коронавирусных ограничений с 15 марта

Суды Санкт-Петербурга изменят формат работы с 15 марта 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 15 марта 2021 года Санкт-Петербурсгкий городской суд снимает некоторые ограничения по коронавирусу из-за улучшения эпидситуации. Ранее, напомним, люди туда не допускались. Теперь же все будет наоборот – можно лично присутствовать на судебных процессах, а также прийти для подачи или получения документов.

- Проход граждан в здание суда будет осуществляться при наличии масок и после измерения температуры тела. Лица без средств индивидуальной защиты, с повышенной температурой тела и иными признаками респираторных заболеваний в здание суда допускаться не будут. При нахождении в здании суда необходимо соблюдать социальную дистанцию, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Что касается формата работы районных судов, то они выбирает его самостоятельно. Лучше всего зайти на сайт отдельного суда к 15 марта и узнать, можно ли прийти туда лично.