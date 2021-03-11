Петербургского художника арестовали за кусты конопли в мастерской

Петербургского художника арестовали по обвинению в попытке незаконного оборота конопли. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге арестовали на два месяца художника Ивана Дорофеева, которого обвиняют в попытке незаконного оборота наркотиков. По версии следствия, не позднее 9 марта 2021 года молодой человек купил к себе в мастерскую кустики конопли. В СК полагают, что художник не только хранил наркотическое растение, но и планировал его выращивать и продавать.

- Следствие считает, что Дорофеев незаконно приобрел части конопли, общей массой растительного объекта, высушенного до постоянной массы, более 6 г., но менее 100 г. Умысел продать наркотики он до конца не довел, так как их изъяли из незаконного оборота в ходе обыска, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Художник просил у судьи домашний арест, но его отправили в следственный изолятор минимум по 9 мая 2021 года. Молодому человеку грозит реальный срок.