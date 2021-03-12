Петербурженка отсудила у ЖКС 400 тысяч рублей за упавшее на авто дерево

Жительница Санкт-Петербурга отсудила у ЖКС более 400 тысяч рублей на ремонт машины, на которую упало аварийное дерево. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербурженка отсудила больше 400 тысяч рублей у Жилкомсервиса №2 Кировского района за упавшее на ее авто дерево. Все произошло в декабре 2019 года. Женщина была раздосадована ЧП, ведь она не застраховала «Хендай». Но дама решила не сдаваться и организовала независимую дендрологическую экспертизу, подтвердившую, что дерево было аварийным. В ЖКС принялись все отрицать. Поэтому хозяйка авто пошла в суд.

- Ответчик иск не признал, полагал, что место причинения ущерба не располагается в зоне ответственности управляющей компании. Однако суд установил обратное и принял к сведению заключение эксперта – причиной падения дерева стала старая бурая трухлявая гниль в комлевой части дерева, вызванная развитием дереворазрушающего гриба, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

ЖКС намекнули, что санитарную вырубку деревьев нужно производить заблаговременно, чтобы избегать подобных происшествий. А владелица авто сумела покрыть стоимость дорогостоящего ремонта спустя год с небольшим.