В Петербурге на экс-воспитателя детского сада завели уголовное дело за истязание 5-летней девочки

Экс-воспитательница детского сада в Петербурге подозревается в истязании 5-летней девочки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении бывшей воспитательницы детского сада Красногвардейского района, которую подозревают в истязании 5-летней девочки. В местное отделение прокуратуры обратилась мать ребенка. Она нашла у малышки кровоподтеки. Сотрудники надзорного органа проверили и подтвердили слова родителя.

- Установлено, что воспитатель компенсирующей группы применяла недопустимые методы воспитания в отношении ребенка, находящегося в беспомощном состоянии: тянула его за ухо и волосы, хватала за шею. От такого физического воздействия девочка испытывала физические и психологические страдания, а также получила телесные повреждения, - передает пресс-служба петербургской прокуратуры.

Теперь расследованием дела заняты в СК. Женщине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Кроме этого прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности трех работников детского сада.