Безмасочник потребовал полмиллиона от петербургской библиотеки за отказ в обслуживании

Безмасочник захотел 500 тысяч рублей от петербургской библиотеки за нравственные страдания от просьбы надеть СИЗ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец Андрей потребовал от библиотеки из Красногвардейского района 500 тысяч рублей за отказ в обслуживании. Мужчине трижды не распечатали документы из-за того, что он нарочно игнорировал санитарные правила и не использовал средства индивидуальной защиты (СИЗ) в период пандемии коронавируса. Андрей оскорбился и пошел в суд, ссылаясь на полученные нравственные страдания.

- В суде ответчик подтвердил, что мужчина приходил в библиотеку без маски и перчаток, а от предложенных СИЗов отказался. Истец указывал на неправомерность требования носить маску и перчатки. Суд установил, что нет факта причинения физических или нравственных страданий незаконными действиями ответчика, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Безмасочнику, естественно, в удовлетворении требований отказали. Но он все равно остался при своем мнении.