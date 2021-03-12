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Происшествия12 марта 2021 1:02

Безмасочник потребовал полмиллиона от петербургской библиотеки за отказ в обслуживании

Мужчина хотел распечатать в организации документы с нарушением санитарных правил
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Безмасочник захотел 500 тысяч рублей от петербургской библиотеки за нравственные страдания от просьбы надеть СИЗ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец Андрей потребовал от библиотеки из Красногвардейского района 500 тысяч рублей за отказ в обслуживании. Мужчине трижды не распечатали документы из-за того, что он нарочно игнорировал санитарные правила и не использовал средства индивидуальной защиты (СИЗ) в период пандемии коронавируса. Андрей оскорбился и пошел в суд, ссылаясь на полученные нравственные страдания.

- В суде ответчик подтвердил, что мужчина приходил в библиотеку без маски и перчаток, а от предложенных СИЗов отказался. Истец указывал на неправомерность требования носить маску и перчатки. Суд установил, что нет факта причинения физических или нравственных страданий незаконными действиями ответчика, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Безмасочнику, естественно, в удовлетворении требований отказали. Но он все равно остался при своем мнении.

ЧП