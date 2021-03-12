Кассир петербургского магазина снимала порно с 10-летней дочкой ради продажи

Полиция задержала мать, снимавшая порно с 10-летней дочкой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Красносельского района Петербурга задержали 36-летнюю женщину, которая снимала на фото и видео свою обнаженную 10-летнюю дочь-школьницу ради продажи порно-снимков в интернете.

- В неустановленный период времени женщина 1985 года рождения, проживающая на проспекте Кузнецова Кузнецова, по месту жительства, а также в других неустановленных местах, с целью создания и распространения порнографических материалов осуществляла фотосъемку своей несовершеннолетней дочери 2011 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Делом о производстве детского порно занялось городское управление Следственного комитета России. Женщину задержали. Как оказалось, она работает кассиром в сетевом супермаркете. Продавать секс-фото своей дочери она решила ради денег.

На женщину завели уголовные дела за незаконный оборот порно-материалов и сексуальное насилие над несовершеннолетним. По последней статье горе-матери грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.