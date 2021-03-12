Новую трассу между Октябрьской набережной и Мурманским шоссе начнут строить в 2023 году

Новый город-спутник Петербурга будут строить в Новосаратовке. Фото: Яндекс.Карты.

Власти Ленинградской области и один из крупных застройщиков подписали соглашение о прокладке новой трассы, которая пройдет от Октябрьской набережной в районе за Вантовым мостом до Мурманского шоссе. Это произошло на заседании, посвященному развитию Новосаратовки - нового города, который появится на правом берегу Невы.

- Совещание в правительстве региона прошло 11 марта. Власти и застройщик обговорили все этапы строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, - пишет газета «Петербургский дневник».

Согласно документу, застройщик займется проектными работами по новой трассе, а после их завершения в 2022 году, вместе в властями Ленобласти будет подготовлено обращение в Министерство транспорта России по финансированию стройки.

Дорожные работы должны начаться в 2023 году.

Отметим, что по планам, в Свердловском поселении, с внешней стороны КАД должен возникнуть новый город на 300 тысяч человек.

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