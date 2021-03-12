Петербургская полиция раскрыла четыре угона машин за сутки

Полиция задержала пятерых угонщиков авто в Петербурге и Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За сутки полицейские Санкт-Петербурга и Ленобласти раскрыли сразу четыре случая угона автомобилей. В четверг, 11 марта 2021 года, стражи порядка задержали пять подозреваемых. Один из них постоянно занимался угоном арендованных машин и по поддельным документам перепродавал их. Его поймали на Пулковском шоссе за кражу "Хендай Соляриса" 28 декабря 2020 года.

- Утром 11 марта с заявление об угоне ВАЗ-21043 за 80 тысяч рублей в полицию обратился 23-летний петербуржец. Его машину оперативно нашли в деревне Порошки Всеволожского района. Угонщиками оказались 26-летний и 34-летний мужчины, - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также полицейские поймали 37-летнего мужчину, подозреваемого в угоне авто "Мерседес С180". Машина была угнана еще 30 марта 2020 года в Красносельском районе.

Кроме того, стражи порядка задержали 43-летнего мужчину на "Хендай Санта Фе" за 2,5 млн рублей. Его остановили на трассе "Петербург-Псков" на угнанной машине.

В отношении всех возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под стражей.