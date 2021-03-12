Электричка протаранила легковушку на ж/д переезде в Петербурге

Пригородный поезд снес легковушку на переезде. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезное ДТП, лишь чудом обошедшееся без жертв, произошло в ночь на 12 марта в Санкт-Петербурге. На перегоне Петрокрепость — Невская Дубровка легковушка выскочила на железнодорожный переезд. Машинист не успел остановить многотонный состав и тот протаранил машину.

- В 01:02 водитель легкового автомобиля в нарушение правил дорожного движения выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед идущим пригородным поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Несмотря на то, что иномарку фактически порвало пополам, никто из людей не пострадал. Движение электричек пришлось остановить, однако в течение часа поезда пошли вновь.

Проверку по факту произошедшей аварии начала Северо-Западная транспортная прокуратура.