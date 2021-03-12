Историческую дачу в Озерках признали региональным памятником Петербурга

Старинную дачу в Озерках признали памятником Петербурга / Фото: КГИОП

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга признал объектом культурного наследия деревянную дачу в Озерках. Здание было внесено в реестр в пятницу, 12 марта 2021 года. Располагается оно на Варваринской улице, дом 23.

- Варваринская улица была проложена к концу 1870-х годов. Дача на участке под номером 23 возведена в начале ХХ века. Она выделялась среди прочих дачных построек, изобилующих башенками, крыльцами, верандами и декоративными элементами, - рассказали в КГИОП.

Само здание дачи выполнено в стиле неоклассицизма с симметричной композицией и отдельными архитектурными элементами, присущими этому стилю. На данный момент дом является жилым. Часть декоративных элементов здания, как, например, историческая расстекловка, утрачена, пристроено новое крыльцо, но в целом историческое объемно-пространственное решение сохранилось.

Эксперты отмечают, что раньше здание принадлежало школе немецкой колонии, однако архивные исследования это не подтвердили.