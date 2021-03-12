Трех детей эвакуировали из горящего дома на Съезжинской улице в Санкт-Петербурге

Коммунальная квартира загорелась в доме №19 на Съезжинской улице в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пожар произошел в жилом шестиэтажном доме №19 на Съезжинской улице в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщили об огне в 18:26. Спасатели МЧС оперативно прибыли на место. Быстро и грамотно оценив обстановку, пожарные поняли, что без эвакуации не обойтись – горела одна из комнат в коммуналке.

- Пожар возник в комнате на третьем этаже в четырехкомнатной коммунальной квартире. Горела обстановка на площади 5 квадратных метров. Сама комната размером в 15 «квадратов». Из горящей квартиры эвакуировали мужчину. С квартир, расположенных этажом выше, при помощи самоспасателей (средств индивидуальной защиты органов дыхания – Прим. ред.) по маршевой лестнице эвакуировали 9 человек, из них 3 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что эвакуированный из горящей квартиры мужчина не пострадал. Состояние здоровья остальных уточняется. В 18:49 пожарные приступили к ликвидации открытого горения.