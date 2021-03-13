Мужчина разделся догола в магазине Петербурга, доказывая, что он ничего не украл

Мужчина разделся догола перед охранником петербургского магазина Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге мужчина разделся догола, чтобы доказать охране магазина - он не вор. Необычный инцидент днем в субботу, 13 марта 2021 года, заметили покупатели одного из супермаркетов на Театральной улице в Красном Селе. На выходе мужчину остановил охранник, заподозрив в его воровстве. На что покупатель отреагировал очень резко.

- Мне п... (все равно, прим.ред.), - крикнул мужчина, сняв с себя штаны.

Перед охранником он предстал полностью обнаженный. Только оставив ботинки и джинсы, которые спустил вместе с трусами до лодыжек. Видимо, против таких аргументов у охранника возражений не осталось.

Однако обнаженный вид мужчины нарушает нормы поведения. Вызвал ли сотрудник магазина после этого полицию, чтобы покупателя привлекли к административному правонарушению, либо же отпустил, не сообщается.