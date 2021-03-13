Петербургского депутата ЗакСа Максима Резника задержали в Москве

Депутата петербургского ЗакСа Максима Резника задержали в Москве / Фото: Instagram Максим Резник

В субботу, 13 марта 2021 года, в Москве задержали депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника. Об этом он сообщил сам в своих социальных сетях. В столице парламентарий находился на форуме "Муниципальная Россия".

- Я нахожусь в ОВД Преображенское в Москве. Здесь еще несколько участников форума. Остальные находятся в других отделениях полиции, - рассказал Резник.

В субботу в гостинице "Измайлово" был запланирован съезд независимых муниципальных депутатов, организатором которого является организация "Открытая Россия", деятельность которой признана Минюстом нежелательной в России.

Сообщается, что все участники форума были задержаны. Они доставлены в отделения полиции для составления административных протоколов. Добавим, что съезд на данным момент, разумеется, прекращен.