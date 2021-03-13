Трое детей и женщина пострадали в ДТП под Петербургом

Трое маленьких детей и женщина пострадали в аварии под Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом произошла жесткая авария, в которой пострадали трое детей и женщина. Около 10:15 часов утра в субботу, 13 марта 2021 года, во Всеволожском районе Ленинградской области на дороге "Петербург-Запорожская-Приозерск" столкнулись "Киа Сид" и "Мерседес".

- На 18-м километре трассы 33-летняя женщина за рулем "Киа Сид" не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу движения, где врезалась в автомобиль "Мерседес" под управлением 34-летнего мужчины, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В итоге пострадала водитель "Киа". Она получила травмы средней тяжести. Также с места аварии были госпитализированы трое детей: одному 10 лет и двоим по девять лет. Старший находится с состоянии средней тяжести, младшие получили легкие травмы,

По факту произошедшего полиция проводит проверку.