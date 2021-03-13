Число новых случаев заболевания коронавирусом выросло на 9% в Петербурге

В Петербурге выросла заболеваемость коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга представил отчет по ситуации с коронавирусом. Так, отмечается, что на субботу, 13 марта 2021 года, в городе зарегистрировано на 8,87 процентов больше новых случаев заражения, чем в субботу неделей ранее. Однако общая ситуация в целом улучшилась.

- Снизилось общее количество больных, находящихся в стационарах на 3,48 процентов и на амбулаторном лечении на 15,05 процентов, - говорится в отчете.

В Смольном отмечают, что гарантией дальнейшего снижения распространения инфекции является массовая прививочная кампания. Сейчас вакцина уже доказала свою эффективность и безопасность, серьезных побочных эффектов ни у кого из пациентов не было.

На данный момент в Петербурге привиты уже более 305 тысяч человек, из них 195 тысяч полностью закончили цикл. За прошедшие сутки первично привито 5 411 человек, вторично – 9 555.