Коронавирусный коечный фонд Петербурга свободен на 30 процентов

Коечный фонд для больных коронавирусом в Петербурге свободен на 30 процентов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером в субботу, 13 марта 2021 года, комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга отчитался об обстановке по пандемии в городе. В целом ситуация находится под контролем. Около трети коечного фонда в городских больницах свободны.

- В Петербурге свободно более 2 тысяч коек для больных коронавирусом и пневмониями, это порядка 30 процентов от всего коечного фонда, - говорится в отчете.

Всего в городских больницах развернуто более 6,7 тысяч мест для приема инфекционных больных. Отмечается, что за последние дни на 3,48 процентов снизилось общее число пациентов в стационарах, а также на 15,05 процентов амбулаторных больных.

Сейчас основной упор Смольный делает на вакцинацию населения.

- Гарантией дальнейшего снижения распространения инфекции является массовая прививочная кампания, - отмечают в администрации города.

На сегодняшний день в Петербурге привиты более 305 тысяч человек, из них 195 тысяч прошли полный курс вакцинации.