Строительство новой развязки у Мурманского шоссе в Кудрово одобрила госэкспертиза

В Кудрово построят новую развязку. Фото: Яндекс.Карты.

Государственная экспертиза одобрила строительство новой дорожной развязки в Кудрово. Согласно проекту, в районе Центральной улицы должен появиться еще один выезд на Мурманское шоссе. Это снизит нагрузку на существующую дорогу в районе МЕГИ-Дыбенко.

- Проект предполагает реализацию объекта в два этапа. Сначала — продление Центральной улицы до Мурманского шоссе, а затем проведение реконструкции существующего путепровода к торговому комплексу МЕГА. Границы объекта затрагивают саму Центральную улицу, ее перекресток с проспектом Строителей и Кудровский проезд, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Для удобства пешеходов на перекрестке Центральной и проспекта Строителей появится подземный переход из трех тоннелей, сходящихся в одной точке. Кроме лестниц здесь смонтируют и лифты. Переход будет вести к остановкам общественного транспорта.

Общая стоимость строительства развязки оценена в 5,6 млрд рублей. Отметим, что проект реализуется с привлечением частного капитала. Кроме областного бюджета, деньги в развязку вложит компания-владелец МЕГИ.