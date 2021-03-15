Ленобласть вошла в топ-5 по производству грибов в России

Ленобласть вошла в число лидеров по выращиванию грибов в стране Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградская область вошла в список лидеров России по производству грибов. В понедельник, 15 марта 2021 года, стало известно, что регион занял пятое место по стране. Всего в 2020 году России было выращено 86,3 тысяч тонн шампиньонов, из них 6,1 процент произведен в 47-м регионе.

- В прошлом году хозяйства региона вырастили 5,3 тысяч тонн шампиньонов, что в 3 раза больше, чем в 2019 году, в планах на 2021 год – производство 8,5 тысяч тонн, - рассказали в администрации Ленобласти.

В области производством грибов занимаются три предприятия. Рост производства связан с тем, что на агрофирме "Выборжец" появился тепличный комплекс для круглогодичного промышленного производства культивируемых грибов. Его площадь 3,9 гектаров, что позволяет выращивать до 10 тысяч шампиньонов в год.

Также руководство области оказывает финансовую поддержку предприятиям защищенного грунта на агротехнологические работы, приобретение семян, компенсируя 10 процентов расходов.