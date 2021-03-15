Мужчина сжег заживо двух человек в магазине Ленинградской области

В Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве два года назад Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Ленинградской области в воскресенье, 14 марта 2021 года, задержали мужчину подозреваемого в двойном убийстве, произошедшем два года назад. 24 июня 2021 года в магазине "24 часа" в городе Шлиссельбург после пожара были найдено тело 27-летней женщины и 20-летний парень.

- Молодого человека с сильными ожогами госпитализировали в больницу, но он скончался. Полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве двух человек, совершенное общеопасным способом, - рассказали в следственном комитете Ленобласти.

Спустя два года у Московского вокзала в Санкт-Петербурге полицейские задержали 28-летнего мужчину, гражданина Азербайджана. По версии следствия, в ночь с 23 на 24 июня 2018 гола он поджог магазин, в котором находились парень и девушка.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. Полиция выясняет мотивы убийства.