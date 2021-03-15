В Петербурге водитель посадил за руль маленького ребенка и погнал по трассе

Отец посадил за руль машины маленького сына. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной горе-родитель решил дать порулить машиной маленькому ребенку. На этот раз машину с малышом на водительском месте заметили в Петербурге. Белая «Киа Рио» неслась по трассе, перестраиваясь через сплошную разметку. При этом поворотники юный автомобилист все же включал.

- Водитель посадил за руль своего маленького ребенка и убрал руки с руля. Тот проскочил через сплошную линию разметки. Спасибо, что хоть поворотники включил, - пишут очевидцы происшествия в соцсетях.

Судя по видео, мальчику не больше пяти лет. Чудо, что он не попал в аварию.

А вот на лишение прав, как пишут возмущенные горожане, папаша все же не «наработал». Сплошную линию разметки машина пересекла на своей полосе движения. За это предусмотрен штраф в 500 рублей. А вот за малолетнего шофера ему придется раскошелится.

По статье административного кодекса «За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права на управление», назначается штраф в 30 тысяч рублей.

Впрочем, иногда таких горе-родителей заводят и уголовные дела за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.