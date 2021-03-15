Месячник благоустройства с уборкой от зимней грязи начнется в Петербурге 1 апреля

Генеральная уборка начнется в Петербурге 1 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 апреля в Петербурге традиционно стартует месячник благоустройства, когда город начинают отмывать от скопившейся за зиму грязи. К этому времени снег обычно уже сходит и ничего не мешает генеральной уборке.

- Весенний месячник по благоустройству традиционно проходит в апреле, причем это не зависит от погоды, - сообщили «Комсомолке» в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. - В этом году его начало намечено на 1 апреля, но планы еще могут корректироваться

Если ударят заморозки (чего пока не предполагается), то масштабную помывку улиц придется отложить на более теплое время, дабы не вызвать гололеда. Вместе с тротуарами мыть будут стены домов, а также памятники города. Для них используется специальный шампунь.

Напомним, что по прогнозу, до конца марта синоптики обещают околонулевую температуру с ночными морозами до -5...-7 градусов и дневными оттепелями до +5. Окончательный приход климатической весны ожидается как раз в начале апреля.