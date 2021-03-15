Петербургские семьи будут получать ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Социальная помощь семьям с детьми в Петербурге станет более адресной Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный заявил, что социальная помощь семьям с детьми в Санкт-Петербурге станет более адресной. Теперь они будут получать ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом доходов и имущества - чем меньше доход семьи, тем больше будет сумма выплаты. Соответствующий проект закона был одобрен в понедельник, 15 марта 2021 года.

- В Петербурге поддержка семей с детьми - приоритетное направление. Особенно тех семей, которые не в состоянии справиться с экономическими проблемами и выйти на минимальный стандарт уровня жизни, - отметил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник добавил, что на 2021 год в так называемом "детском бюджете" заложено более 20 миллиардов рублей, и это неприкосновенная статья расходов.

С учетом более адресного подхода может быть назначено пособие в размере 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Если доходы семьи с учетом выплаты в размере 50% не достигнут прожиточного минимума на душу населения, то размер пособия увеличится до 75% или даже 100%. Это будет способствовать снижению уровня бедности и увеличению доходов семей с детьми.