Грабитель с ножом вынес 20 тысяч рублей из офиса выдачи микрозаймов на Уточкина

Офис микрозаймов ограбили на 20 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские сыщики разыскивают мужчину, который утром 15 марта вломился в офис выдачи микрозаймов на улице Уточкина, что в Приморском районе города. Угрожая женщине-менеджеру, он потребовал отдать всю имеющуюся наличность.

- Около 9:30 в полицию поступило сообщение о том, что несколькими минутами ранее в помещение микрофинансовой организации на улице Уточкина вошел неизвестный мужчина и под угрозой ножа похитил выручку. Ущерб составил около 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Видео инцидента публикуют «Невские новости». Как рассказала изданию сама сотрудница офиса, мужчина общался с ней дерзко и резко, требуя отдать деньги.

- Не нервничай только, - заявил он перепуганной женщине.

Получив наличные, мужчина сбежал. Менеджер сразу позвонила в полицию, а позднее дала показания оперативникам.

Сейчас по факту ограбления проводится проверка, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.