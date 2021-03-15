Двум московским националистам, напавшим на мигранта в Петербурге, дали по пять лет колонии

За нападение на мигранта двое националистов получили 5-летние тюремные сроки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум жителям Москвы, который осенью 2019 года приехали в Северную столицу ради нападения на мигрантов. Жертвой националистов стал уроженец Узбекистана, который получил несколько ножевых ударов и выжил лишь чудом.

- Следствием и судом установлено, что обвиняемые, имеющие стойкие антиобщественные установки, основанные на принципах нетерпимости к лицам другой расы и национальности, вступили в преступный сговор. Соучастники, реализуя свой совместный умысел, прибыли из Москвы в Санкт-Петербург, на улицах которого подыскивали человека для нападения, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Вечером 16 сентября 2019 года, они заметили одинокого мужчину на Среднеохтинском проспекте. Нападавшие распылили ему в лицо газ из баллончика, а потом несколько раз по очереди ударили ножом.

Врачи смогли спасти жизнь раненному. А позднее были задержаны и нападавшие, дому у одного из которых нашелся нелегальный пистолет. В итоге один националист получил 5 лет колонии, а второй - пять лет и два месяца.