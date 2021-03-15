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Происшествия15 марта 2021 19:16

В Петербурге за февраль задержали 103 водителей нелегальных маршруток

Арестовали только девять автомобилей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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103 водителей нелегального общественного транспорта поймали за февраль 2021 года в Санкт-Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Межведомственная транспортная комиссия (МТК) отчиталась о задержании 103 водителей нелегальных маршруток за февраль 2021 года в Санкт-Петербурге. В Смольном называют прошедший месяц не иначе как жарким – «бомбил» было предостаточно. Транспортники 58 раз выходили на рейды в городе. Специалисты, в том числе инспекторы ГИБДД проверили 584 подозрительных машины.

- МТК Санкт-Петербурга продолжает борьбу с нелегальными перевозчиками. Как итог, сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 103 недобросовестных водителя. Всего при помощи МТК арестовано девять транспортных средств, - передает пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.

Петербуржцам напоминают не идти на уловки нелегалов и пользоваться услугами только официального общественного транспорта. Если у вас есть подозрения, что вас везут на незаконных основаниях, то можно жаловаться в диспетчерскую службу по телефону 576-55-55.

ЧП