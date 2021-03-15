Весенние и летние смены в детских лагерях Петербурга состоятся, несмотря на коронавирус

В Санкт-Петербурге все-таки пройдут весенние и летние смены в детских лагерях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный одобрил организацию весенних и летних смен в детских лагерях Санкт-Петербурга в 2021 году. Естественно, оздоровительные учреждения будут обязаны строго соблюдать все коронавирусные правила. Для исполнения требований даже увеличат финансирование из бюджета.

По традиции бесплатно отдохнуть смогут ребята из льготных семей. В этот раз в список попали даже дети медработников, которые помогают городу в борьбе с COVID-19 и непосредственно контактируют с больными. Скидка в 60% предоставляется тем родителям, кто работает и у кого есть дети из спортивных и творческих коллективов, в случае если их организованно направляют на отдых.

- Дети-инвалиды, а также сопровождающие их лица, смогут отдохнуть в санаторно-курортных организациях, местоположение которых на территории Российской Федерации не ограничено. Также в летний период 2021 предусмотрены 14-дневные смены в лагерях дневного пребывания на базе городских школ, - добавляют в пресс-службе Смольного.