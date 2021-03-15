Сломавшийся светофор парализовал движение в центре Санкт-Петербурга

В Петербурге сломанный светофор устроил транспортный хаос у площади Восстания. Фото: предоставлено "КП"

Вечером 15 марта у площади Восстания в Санкт-Петербурге возникли жуткие пробки из-за сломавшегося светофора. Техника выбрала не самое подходящее время, чтобы дать сбой – час пик в понедельник, как-никак. В итоге движение парализовало на Невском и Лиговском проспектах.

Парализованный центр Северной столицы. Фото: yandex.ru/maps

Шум вокруг стоял будь здоров. Водители сигналили, чтобы хоть как-то ориентироваться в хаосе и «командовать другими». Пешеходы же отчаянно выходили на «зебру», напоминая транспортникам, что не им одним здесь тяжело. Судя по данным «Яндекс.Карт», на перекрестке возникли чуть ли не 10-балльные пробки. На месте оказалась читательница «КП» Алина.

Пробка возникла как людская, так и транспортная. Фото: предоставлено "КП"

- Невский и Лиговский полностью стояли из-за неработающего на всем кольце светофора. В один момент мужчина какой-то вышел и пытался сам регулировать движение. Позже включили мигающий желтый, но все равно все туго, - рассказала «Комсомолке» очевидец.

К 21:00 пробка на перекрестке постепенно рассасывается.