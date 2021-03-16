Игрок «Локо», бросивший шайбу в голову капитану петербургского «Динамо», отреагировал на его смерть

Тимур Файзутдинов умер от последствий попадания шайбы в голову. Фото: МХК "Динамо-Санкт-Петербург" / vk.com/dynamospb_mhl

Игрок ярославского «Локо», как называется молодежная команда «Локомотива», Дмитрий Тювилин, бросивший шайбу в голову капитану петербургского «Динамо» Тимуру Файзутдинову, отреагировал на его смерть.

Тювилин опубликовал фото погибшего хоккеиста в сторис своего Инстаграма. Без подписи.

Игрок "Локо", следавший роковой бросок, опубликовал пост в Инстаграме. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что смертельную травму защитник «Динамо» получил в выездном матче с «Локо» 12 марта. После попадания шайбы в голову, Тимура Файзутдинова срочно госпитализировали в одну из ярославских больниц.

Врачи делали все возможное, однако состояние 19-летнего хоккеиста продолжало ухудшаться и утром 16 марта стало критическим.

- Состояние критическое, — так оценивают врачи больницы имени Соловьева состояние Тимура. — При всем объеме интенсивной терапии, которую сейчас применяют к игроку реаниматологи больницы, к сожалению, положительной динамики нет, - сообщала пресс-служба «Динамо».

А спустя два часа пришла трагическая новость о смерти Тимура.