Дополнительные поезда между Петербургом и Москвой пустят с 20 марта

Между Петербургом и Москвой весной пустят дополнительные поезда Фото: Артем КИЛЬКИН

Между Санкт-Петербургом и Москвой на время весенних каникул пустят дополнительные поезда. Как стало известно во вторник, 16 марта 2021 года, три рейса начнут курсировать с 20 марта вплоть до 29 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Российские железные дороги".

- Дополнительные поезда № 233 будет отправляться из Северной столицы в 01:05 ночи и прибывать в Москву в 09:30 утра. Рейсы назначены на 20, 22, 27 и 29 марта, - говорится на портале РЖД.

Еще один дополнительный рейс № 30 назначен на 22 и 29 марта. Поезда будут отправляться из Москвы в 01:15 часов и прибывать в Санкт-Петербург в 10:00 часов утра.

Также 20 и 27 марта из столицы в город на Неве направится поезд № 128. Отправление назначено на 01:25 часов, а прибытие на 10:35 часов. Так, все желающие смогут провести длинные выходные в одной из двух столиц.