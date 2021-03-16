Главный лаборант Петербурга: переболевшие коронавирусом должны вакцинироваться для получения иммунитета

Только вакцинация дает иммунитет к коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Иванов рассказал жителям Северной столицы, почему уже переболевшие коронавирусом люди все равно должны пройти вакцинацию.

- Уже известно, что постинфекционный иммунитет при COVID-19 может не носить долговременного характера. Кроме того, вирус постоянно мутирует, - рассказал эксперт газете «Петербургский дневник», - Вакцина формирует выработку факторов иммунной защиты в отношении всех разновидностей вируса.

Другими словами, даже переболевший коронавирусом человек, через некоторое время может вновь заболеть. Причем другая мутация вируса, вполне возможно, окажется более смертоносной. А прививка от ковида «закрывает» все ныне существующие варианты вируса.

- Инфекция COVID-19 не может рассматриваться как аналогичная гриппу и ОРВИ. Она более серьезна и коварна, - уверен специалист.