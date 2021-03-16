Смольный заявил о продолжении спада второй волны пандемии

В Петербурге продолжает стихать вторая волна пандемии коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Межведомственный координационный совет по противодействию распространения коронавируса сообщил о продолжении тренда на стихание второй волны пандемии в Санкт-Петербурге. По словам экспертов, число активно больных день за днем падает, пусть временами и нестабильно. Однако вместе с этим вероятность нового роста заболеваемости инфекцией остается высокой.

- Массовая вакцинация при условии активного участия жителей города позволит справиться с распространением COVID-19 и предотвратить третью волну пандемии. По информации Минздрава РФ, в ближайшее время ожидаются новые поставки прививки в Санкт-Петербург, - сообщается в последнем отчете Межведомственного совета.

Добавим, что за все время пандемии в Северной столице вакцинировали 311 530 человек. Из них 207 568 горожан полностью прошли прививочный цикл «Спутника V».