Двухлетняя девочка обварилась кипятком в Ленобласти

Двухлетняя девочка опрокинула на себя чайник с кипятком в Бокситогорске. Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Пикалево, который находится в Бокситогорском районе Ленобласти, двухлетняя девочка обварилась кипятком. Полиции о произошедшем рассказали медики детской горбольницы №1, куда госпитализировали малышку в тяжелом состоянии. Родители клянутся, что они недосмотрели за ребенком, и она опрокинула на себя чайник с горячей водой.

- Врачи диагностировали у пострадавшей девочки термические ожоги на спине, ягодицах, бедрах, животе, в промежности. Состояние тяжелое. При этом установлено, что семья благополучная и на учете в ОДН не состояла, - сообщил «Комсомолке» осведомленный источник в правоохранительных органах.

В квартиру, где все произошло, выезжали следователи, чтобы удостовериться в обстоятельствах происшествия. Специалисты изъяли с места одежду ребенка. Сейчас материалы проверки изучают в местном отделении СК. Пока неизвестно, привлекут ли родителей к ответственности.