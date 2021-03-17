Огромная пробка образовалась в Петербурге из-за досмотра ОМОНа

Пробка образовалась в Петербурге из-за досмотра машин полицией Фото: принтскрин видео.

Утро автомобилистов Санкт-Петербурга, спешащих на работу, началось с пробок. В среду, 17 марта 2021 года, на улице Красина, на въезде с Дороги Жизни образовался серьезный затор. Причиной тому стала не авария и не обилие машин, хоть и не без этого. Очевидцы рассказывают, что на дороге стоят сотрудники ДПС и ОМОН, которые останавливают автомобили для досмотра.

- ДПС и ОМОН останавливают транспорт, заняв тем самым одну полосу, создалась огромная пробка,- пожаловались автомобилисты.

Справедливости ради, затор растянулся всего на километр. Однако автомобилисты в пробке нервничают, опаздывая по делам.

Причина проверок автомобилей не сообщается. Один из автомобилистов спросил у правоохранителей, в чем дело, но те ему ответили сухо.

- Я проезжал, спросил их, чего хотят, у них ориентировка, - пояснил водитель.

Чтобы избежать затор, автомобилистам рекомендуется выбирать другие маршруты для обхода пробки.