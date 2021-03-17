Петербуржца задержали после загадочной смерти его 14-летней дочери

Мужчину задержали после загадочной смерти его дочери в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали 48-летнего мужчину после загадочной смерти его 14-летней дочери. Тело восьмиклассницы нашла ее 39-летняя мать поздно вечером 2 января 2021 года в квартире дома 36/3 по Наличной улице, где они жили вдвоем. Отец школьницы проживал от них отдельно.

- На теле девочки признаков насильственной смерти обнаружено не было. Известно, что родители ребенка вместе не живут. Спустя месяц полиция завела уголовное дело по факту смерти школьницы, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция провела расследование и выяснила, что отношения мужчины с дочерью были, мягко говоря, плохие. С апреля 2019 года по май 2020 года, когда девочка приходила к нему домой в квартиру на улице Кораблестроителей, петербуржец регулярно избивал девочку. В итоге у школьницы развились психологические и невротические проблемы.

На данный момент мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.